Kleiner Fan des FC Erzgebirge Aue bastelt sich sein Idol

Karl Pügner mag die Veilchen. Ein Spieler hat es ihm besonders angetan. Das brachte den Jungen aus Elterlein auf eine Idee. Nun hat er noch einen großen Wunsch.

Jungs und Puppen – passt das zusammen? Im Fall von Karl Pügner ganz eindeutig. Der Achtjährige aus Elterlein spielt allerdings nicht etwa mit Barbie oder Baby Born. Er wollte eine ganz andere, eine eigene Puppe. Und die gab es nicht im Laden oder im Internet. Also hat Karl sie selbst angefertigt, so mit viel Fleiß und Leidenschaft ein echtes...