Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Wunsch erfüllt: Kleiner Fan des FC Erzgebirge trifft sein großes Idol – Was beide zu besprechen hatten

Karl Pügner traf sein Idol Marvin Stefaniak. Die Stefaniak-Handpuppe war natürlich dabei.
Karl Pügner traf sein Idol Marvin Stefaniak. Die Stefaniak-Handpuppe war natürlich dabei. Bild: Carsten Wagner
Karl Pügner traf sein Idol Marvin Stefaniak. Die Stefaniak-Handpuppe war natürlich dabei.
Karl Pügner traf sein Idol Marvin Stefaniak. Die Stefaniak-Handpuppe war natürlich dabei. Bild: Carsten Wagner
Annaberg
Wunsch erfüllt: Kleiner Fan des FC Erzgebirge trifft sein großes Idol – Was beide zu besprechen hatten
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Karl Pügner aus Elterlein ist leidenschaftlicher Anhänger des Fußball-Drittligisten aus dem Lößnitztal. Einer der Kicker hat es ihm besonders angetan.

Großer Moment für den kleinen Karl Pügner aus Elterlein. Der Achtjährige ist leidenschaftlicher Fan der Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue und ganz besonders von Marvin Stefaniak. Den Mittelfeldspieler mag Karl so sehr, dass er nach Fotos des Kickers eine Handpuppe gebastelt hat. Karls innigster Wunsch danach: Sein Idol einmal treffen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Kleiner Fan des FC Erzgebirge Aue bastelt sich sein Idol
Geschafft: Karl Pügner aus Elterlein zeigt seinen Marvin Stefaniak.
Karl Pügner mag die Veilchen. Ein Spieler hat es ihm besonders angetan. Das brachte den Jungen aus Elterlein auf eine Idee. Nun hat er noch einen großen Wunsch.
Kjell Riedel
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
27.10.2025
5 min.
Erzgebirge Aue nach Punktgewinn: Deutliche Worte zur Trainerfrage
Cheftrainer Jens Härtel.
Durch die Heimniederlage gegen Mannheim waren wieder Unruhe und Gerüchte entstanden. In Hoffenheim werden Verantwortliche und Führungsspieler der Veilchen deutlich.
Paul Steinbach
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
Mehr Artikel