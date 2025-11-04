Wunsch erfüllt: Kleiner Fan des FC Erzgebirge trifft sein großes Idol – Was beide zu besprechen hatten

Karl Pügner aus Elterlein ist leidenschaftlicher Anhänger des Fußball-Drittligisten aus dem Lößnitztal. Einer der Kicker hat es ihm besonders angetan.

Großer Moment für den kleinen Karl Pügner aus Elterlein. Der Achtjährige ist leidenschaftlicher Fan der Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue und ganz besonders von Marvin Stefaniak. Den Mittelfeldspieler mag Karl so sehr, dass er nach Fotos des Kickers eine Handpuppe gebastelt hat. Karls innigster Wunsch danach: Sein Idol einmal treffen...