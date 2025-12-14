Kleiner Markt – große Resonanz: Weihnachtszauber an der Kleinrückerswalder Straße

Aus einer spontanen Idee für die Nachbarschaft ist ein beliebter Treffpunkt in Annaberg-Buchholz geworden.

Trotz eisigen Nebels hat ein kleiner Weihnachtsmarkt an der Kleinrückerswalder Straße in Annaberg am Samstag zahlreiche Besucher angelockt. Die zweite Auflage des „Weihnachtsmarkts Rixx“ übertraf nach Angaben der Veranstalter Frank Riedel und Sebastian Seidel sogar den Auftakt im Vorjahr.