  • Klinikum im Erzgebirge knüpft Partnerschaften mit Schulen für die Ausbildung in Pflegeberufen

Annaberg
Klinikum im Erzgebirge knüpft Partnerschaften mit Schulen für die Ausbildung in Pflegeberufen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Schüler sollen möglichst nahe am Wohnort den schulischen Teil der Ausbildung absolvieren können. Die Ausbildung zur Krankenpflegehelferin oder zum Krankenpflegehelfer spiele im Erzgebirgsklinikum eine immer größere Rolle.

Das Erzgebirgsklinikum hat seine Nachwuchsarbeit ausgebaut und kooperiert nun mit mehreren Schulen in der Region. Das Klinikum sieht darin ein Zeichen für die Stärkung der Pflegeberufe und die Förderung des Nachwuchses. Das wurde aus dem Klinikunternehmen mitgeteilt. Durch die Zusammenarbeit mit Medicampus Marienberg, dem Verein zur Beruflichen...
