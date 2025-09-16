Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Linda Seifert zeigt auf ihrem Smartphone den fotografierten Schädel.
Linda Seifert zeigt auf ihrem Smartphone den fotografierten Schädel. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Knochenfund im Erzgebirge: Woher stammt der Schädel?
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Wiese bei Oberscheibe: Im August hat der Pächter der Wiese dort einen menschlichen Schädel gefunden. Was hat es mit dem Fund auf sich?

Als Marco Seifert an einem Donnerstagnachmittag im August auf einer Weide bei Oberscheibe von Hand Heu machte, fiel sein Blick auf etwas Weißes in einem Gebüsch am Rand der Wiese. Es hätten wohl gut ein paar Pilze sein können. Es waren aber keine Pilze. Es war ein menschlicher Schädel.
09.08.2025
3 min.
Pilzglück im Erzgebirge: Vater und Sohn sammeln erfolgreich im Team
Janne hatte beim Pilzsammeln zusammen mit Vater Martin Scherf großen Erfolg am Schießberg in Crottendorf.
Auf dem Waldboden in echt, auf Facebook als Foto. Pilze beschäftigen die Erzgebirger. Besonders erfolgreich war ein Crottendorfer mit seinem Sohn. Welche besondere Geschichte führte zu ihrem vollem Korb?
Caspar Leder
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
29.08.2025
3 min.
Basketball-Tag im Erzgebirge: die „Niners Academy“ zu Gast in Wiesa
Die Kinder der Grundschule Wiesa haben am Freitag eine besondere Sportstunde erlebt.
Sie spielen in der 1. Bundesliga: die Niners aus Chemnitz. Nun war die „Niners Academy“ bei der Grundschule Wiesa zu Gast. Wie wollen sie die Schüler aus dem Erzgebirge für den Sport begeistern?
Caspar Leder
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
