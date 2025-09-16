Knochenfund im Erzgebirge: Woher stammt der Schädel?

Annaberg
Eine Wiese bei Oberscheibe: Im August hat der Pächter der Wiese dort einen menschlichen Schädel gefunden. Was hat es mit dem Fund auf sich?
Als Marco Seifert an einem Donnerstagnachmittag im August auf einer Weide bei Oberscheibe von Hand Heu machte, fiel sein Blick auf etwas Weißes in einem Gebüsch am Rand der Wiese. Es hätten wohl gut ein paar Pilze sein können. Es waren aber keine Pilze. Es war ein menschlicher Schädel.
