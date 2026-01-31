Königswalde: Vier Leipziger wagen die Quadratur des Stuhlkreises

Pointierte Texte und vielfältige Musikstile gibt es am Sonntag in der Kirche Sankt Trinitatis zu erleben. Ein Experiment der unterhaltsamen Art.

Ein unterhaltsames Experiment wird am Sonntag in der evangelisch-lutherischen Sankt Trinitatiskirche in Königswalde geboten: „Die Quadratur des Stuhlkreises“. Daran wagen sich Tobias Petzold, Magdalena Adler, Martin Reichel und Marco Fiedler von der Gruppe Zwischenfall aus Leipzig. Den experimentellen Titel haben die Vier für ihr aktuelles...