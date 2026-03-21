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Ein Unfall hat sich am Freitagmorgen zwischen Geyer und Zwönitz ereignet.
Ein Unfall hat sich am Freitagmorgen zwischen Geyer und Zwönitz ereignet. Foto: Symbolbild Soeren Stache/dpa
Ein Unfall hat sich am Freitagmorgen zwischen Geyer und Zwönitz ereignet.
Ein Unfall hat sich am Freitagmorgen zwischen Geyer und Zwönitz ereignet. Foto: Symbolbild Soeren Stache/dpa
Annaberg
Kollision beim Überholen im Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
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Zwischen Geyer und Zwönitz ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Beteiligt waren drei Fahrzeuge.

Bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der Staatsstraße 260 zwischen Geyer und Zwönitz ist eine junge Frau nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei leicht verletzt worden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Kurz nach 6 Uhr hatte eine 18-Jährige mit ihrem VW auf der Zwönitzer Straße (S 260) in Richtung...
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