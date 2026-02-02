MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bärenstein ist die Bundespolizei fündig geworden.
Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bärenstein ist die Bundespolizei fündig geworden. Bild: Ronny Küttner
Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bärenstein ist die Bundespolizei fündig geworden.
Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bärenstein ist die Bundespolizei fündig geworden. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Kontrolle an Grenzübergang im Erzgebirge: Schlagstock und Softairwaffe sichergestellt
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bärenstein sind Beamte der Bundespolizei fündig geworden. Was noch bekannt ist.

Ein Schlagstock und eine Softairwaffe sind bei einer Kontrolle der Bundespolizei am Grenzübergang in Bärenstein sichergestellt worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag informierte, wurde beides am Freitagabend in einem Fahrzeug gefunden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
2 min.
Illegaler Tiertransport bei Neuhausen von Bundespolizei gestoppt: Hundewelpen und Katze im Tierheim Freiberg
Die Bundespolizei stoppte am Grenzübergang Neuhausen einen illegalen Tiertransport.
Die Bundespolizei hat am Grenzübergang Neuhausen einen Transporter aus Tschechien kontrolliert – an Bord: zwei Hundewelpen und ein Kätzchen ohne die nötigen Dokumente. Jetzt laufen die Ermittlungen.
Heike Hubricht
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
10:18 Uhr
1 min.
Grenzkontrolle im Erzgebirge endet für 29-Jährigen im Gefängnis
Ein Mann ist nach einer Kontrolle in Reitzenhain (Symbolfoto) in eine JVA gebracht worden.
Nach einer Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain wurde ein Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Was noch bekannt ist.
Annett Honscha
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
Mehr Artikel