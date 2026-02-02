Kontrolle an Grenzübergang im Erzgebirge: Schlagstock und Softairwaffe sichergestellt

Annaberg
Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bärenstein sind Beamte der Bundespolizei fündig geworden. Was noch bekannt ist.
Ein Schlagstock und eine Softairwaffe sind bei einer Kontrolle der Bundespolizei am Grenzübergang in Bärenstein sichergestellt worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag informierte, wurde beides am Freitagabend in einem Fahrzeug gefunden.
