Die Stadt Annaberg-Buchholz kündigt mehrere Geschwindigkeitskontrollen an.
Die Stadt Annaberg-Buchholz kündigt mehrere Geschwindigkeitskontrollen an.
Annaberg
Kontrollen: Wo in Annaberg-Buchholz nächste Woche geblitzt werden soll
Redakteur
Von Annett Honscha
Die Stadt Annaberg-Buchholz plant ab Montag mehrere Geschwindigkeitskontrollen auf Bundesstraßen. Auch in einem Abschnitt mit Tempo 30.

Die Stadt Annaberg-Buchholz plant nächste Woche mehrere Geschwindigkeitskontrollen. Vorgesehen ist das laut Sprecherin Annett Flämig etwa auf der B 101 im Bereich der Dresdner Straße/Einmündung Am Wiesaer Weg in Richtung Zentrum. Geblitzt werden soll auch auf der B 95 nahe dem Ortsausgang in Richtung Oberwiesenthal. Dort gelte aktuell Tempo...
