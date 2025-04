Kräutermarkt im Erzgebirge: Händler freuen sich über Besucheransturm

Mehr als 50 Händler haben am Sonntag in Thermalbad Wiesenbad ihre Waren präsentiert. Auch in der Kurparkhalle gab es Angebote.

Hochbetrieb hat am Sonntag auf dem Kräutermarkt in Thermalbad Wiesenbad geherrscht. Das herrliche Frühlingswetter hat sicher seinen Teil dazu beigetragen, noch ein paar Besucher mehr zu der ohnehin beliebten Veranstaltung in den Kurpark zu locken.