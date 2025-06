Küchenbrand in Annaberg-Buchholz

In einer Wohnung im Stadtteil Buchholz ist am Dienstagvormittag in einer Küche ein Feuer ausgebrochen. Dank des schnellen Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die freiwilligen Feuerwehren Annaberg und Buchholz sind am Dienstagvormittag zu einen Brand in der Kreisstadt ausgerückt. In einem Wohnhaus an der Karlsbader Straße im Stadtteil Buchholz war ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Auf dem Herd war Essen angebrannt, sagt der Pressesprecher der Stadtfeuerwehr, Paul Reuter. Die Einsatzkräfte...