Eine neue Ausstellung im Kunstkeller Annaberg widmet sich der Künstlergruppe Clara Mosch.
Eine neue Ausstellung im Kunstkeller Annaberg widmet sich der Künstlergruppe Clara Mosch. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Kunstkeller Annaberg zeigt Ausstellung zu Clara Mosch
Redakteur
Von Annett Honscha
0:00 Anhören

Am Sonnabend wird eine neue Ausstellung im Kunstkeller Annaberg eröffnet. Ihr Untertitel lautet „Die innere Freiheit“.

Eine neue Ausstellung wird am Sonnabend, 17 Uhr, im Kunstkeller Annaberg eröffnet. Sie widmet sich der ehemaligen Künstlergruppe Clara Mosch. Der Untertitel der Ausstellung lautet „Die innere Freiheit“. Die Künstlergruppe war 1977 in Karl-Marx-Stadt gegründet worden. Ihr Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen ihrer...
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
02.09.2025
2 min.
Ausstellung im Erzgebirge widmet sich dem Thema „Tierisch“
„Durchgedreht“ heißt diese Arbeit von Franziska Becher im Kunstkeller Annaberg.
Nur noch wenige Tage kann eine aktuelle Ausstellung im Kunstkeller Annaberg besucht werden. Das Thema war bei Künstlern sehr beliebt.
Annett Honscha
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
20.06.2025
4 min.
Das schöne, kurze Leben der Clara Mosch
Thomas Ranft (v. l.), Gregor-Torsten Schade (später Kozik), Dagmar Ranft-Schinke, Carlfriedrich Claus und Michael Morgner waren die Künstlergruppe Clara Mosch, die von 1977 bis 1982 existierte. Foto: Lindenau-Museum Altenburg/Archiv Ralf-Rainer Wasse
Der Film „Go Clara Go“ von Sylvie Kürsten erzählt poetisch die Geschichte der berühmten Chemnitzer Künstlergruppe nach. Am Dienstag hat er im Kino „Metropol“ Premiere.
Matthias Zwarg
