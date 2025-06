Leckerster Burger im Erzgebirge gesucht: Im „Kiwis“ am Fichtelberg ist die Kreativität zu Hause

Geschmack kennt keine Grenzen: Mit gerupfter Sau, Rindfleisch oder doch lieber vegan – wo schmeckt der Burger nun am besten? Im „Kiwis“ in Oberwiesenthal gibt es immer wieder was Neues.

Wo gibt es den besten Burger im Erzgebirge? Das will „Freie Presse" mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in einer Umfrage herausfinden. Ein Bewerber ist das „Kiwis" in Oberwiesenthal.