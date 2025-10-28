Leere Geschäfte im Erzgebirge: Stirbt der klassische Einzelhandel aus?

Annaberg
In der Annaberger Innenstadt stehen mehrere Geschäfte leer. Einkaufen allein zieht junge Menschen nicht mehr an, sagt Citymanagerin Mandy Langklotz. Aber was dann?
„Ladenlokal/Praxis, rund 150 Quadratmeter mit Innenhof, preiswert zu vermieten.“ Das ist schon lange im Fenster eines leer stehenden Geschäftes an der Großen Kirchgasse in Annaberg zu lesen. Das Schaufenster eines etwa 34 Quadratmeter großen Geschäftes an der Buchholzer Straße verschönern Bilder von Malerin Doreen Fiedler aus Neundorf....
