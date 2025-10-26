Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lukas (l.) und Ben bauten bei den Lego-Tagen das Berghotel Bärenstein nach.
Lukas (l.) und Ben bauten bei den Lego-Tagen das Berghotel Bärenstein nach. Bild: André März
Annaberg
Lego-Tage begeistern Kinder im Erzgebirge
Von André März
Drei Tage lang drehte sich in der Bärensteiner Grundschule alles um die bunten Bausteine. Der Nachwuchs nahm das Angebot begeistert an.

Ein ganzes Wochenende mit Bausteinen spielen: Diesen Kindheitstraum durften sich am Wochenende Kinder aus Bärenstein und benachbarten Orten erfüllen. Von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag ließen sie bei den Lego-Tagen unter dem Motto „Wir bauen unser Bärenstein“ in der Grundschule ihrer Fantasie freien Lauf.
