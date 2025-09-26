„Lieblingsplätze für alle“ im Erzgebirge: Mittels Zuschüssen sollen 2026 Barrieren abgebaut werden

Die Förderung von Barrierefreiheit in Sachsen geht weiter. 2026 stehen für den Erzgebirgskreis 324.500 Euro zur Verfügung. Besonders (aber nicht nur) Arzt- und Zahnarztpraxen könnten profitieren.

Der Freistaat hält auch 2026 an seinem Investitionsprogramm „Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle" fest. Im Erzgebirgskreis sind 324.500 Euro vorgesehen, die das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS) bereitstellt. Wie das Landratsamt mitteilt, sollen 25 Prozent davon für...