In Herold ist am Mittwoch doch kein Nachtskifahren möglich.
In Herold ist am Mittwoch doch kein Nachtskifahren möglich.
Annaberg
Lift in kleinem Dorf im Erzgebirge dreht sich vorerst doch nicht: Das ist der Grund
Redakteur
Von Annett Honscha
Das für Mittwoch angekündigte Nachtskifahren in Herold findet nicht statt. Warum der erste Liftbetrieb seit Jahren abgesagt werden muss.

Enttäuschte Hoffnung in Herold: Das zunächst für Mittwoch angekündigte Nachtskifahren auf dem Skihang in dem Thumer Ortsteil muss abgesagt werden. Zwar haben Mitglieder des Skivereins „Am Löffelberg“ alles versucht, den Hang zu präparieren. Doch laut Felix Wendler vom Verein stellte sich bis Dienstagabend heraus, dass der Wind doch zu...
