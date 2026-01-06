MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Skihang in Herold liegt inzwischen deutlich mehr Schnee als auf diesem Bild.
Auf dem Skihang in Herold liegt inzwischen deutlich mehr Schnee als auf diesem Bild. Bild: R. Küttner/Archiv
Auf dem Skihang in Herold liegt inzwischen deutlich mehr Schnee als auf diesem Bild.
Auf dem Skihang in Herold liegt inzwischen deutlich mehr Schnee als auf diesem Bild. Bild: R. Küttner/Archiv
Annaberg
In kleinem Dorf im Erzgebirge dreht sich nach drei Jahren Pause wieder der Lift
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die aktuelle Schneelage macht es möglich: Der Herolder Skiverein lädt zu Abfahrten an den Löffelberg ein.

Ein weiterer Skiverein aus dem Erzgebirge hat eine gute Nachricht für die Ski-Alpin-Freunde: Der Skiverein „Am Löffelberg“ in Herold lädt für Mittwochabend zum Nachtskifahren ein. Nach langer Pause, denn zuletzt hat es auf dem Herolder Hang 2023 Skibetrieb gegeben. Der Lift dreht sich ab 16 Uhr. Wie es in den darauffolgenden Tagen mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
05.01.2026
4 min.
„Aufgeben wollen wir auf keinen Fall“: Kleines Skigebiet im Erzgebirge steht vor Neustart
Das Jöhstädter Skigebiet besteht aus zwei Pisten: dem Haupthang rechts im Bild und der Anfängerpiste links. Skibetrieb gab es zuletzt 2019.
Auf den Pisten „Am Gründelwald“ in Jöhstadt hat es zuletzt 2019 Skibetrieb gegeben. Dabei war das Areal über viele Jahre ein echter Geheimtipp. Nun hat der einheimische Skiclub Edelweiß einen Plan.
Kjell Riedel
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
12:20 Uhr
1 min.
Im Erzgebirge öffnen weitere Pisten
In Crottendorf startet an diesem Freitag, 13 Uhr der Skibetrieb.
Zum Start ins neue Jahr gibt es für Wintersportler in der hiesigen Region mehr und mehr Angebote. So beginnt an weiteren Liften die Skisaison.
Kjell Riedel
Mehr Artikel