In kleinem Dorf im Erzgebirge dreht sich nach drei Jahren Pause wieder der Lift

Die aktuelle Schneelage macht es möglich: Der Herolder Skiverein lädt zu Abfahrten an den Löffelberg ein.

Ein weiterer Skiverein aus dem Erzgebirge hat eine gute Nachricht für die Ski-Alpin-Freunde: Der Skiverein „Am Löffelberg“ in Herold lädt für Mittwochabend zum Nachtskifahren ein. Nach langer Pause, denn zuletzt hat es auf dem Herolder Hang 2023 Skibetrieb gegeben. Der Lift dreht sich ab 16 Uhr. Wie es in den darauffolgenden Tagen mit...