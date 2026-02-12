Lkw-Unfall im Erzgebirge: Kranaufbau rammt Bahnbrücke

Auf der B 101 in Wiesa stieß ein Lkw mit Kranaufbau gegen eine Bahnbrücke und richtete großen Schaden an. Der Fahrer missachtete offenbar die Höhenbeschränkung.

Der Fahrer eines Lkw MAN mit Kranaufbau ist am Mittwochmittag auf der Freiberger Straße (Bundesstraße 101) in Wiesa gegen eine Bahnbrücke gefahren und hat dabei enormen Schaden angerichtet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, war der 34-jährige Lkw-Fahrer gegen 12 Uhr auf der B 101 aus Richtung Schönfeld kommend nach...