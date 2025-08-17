Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Montag startet auf dem Markt in Annaberg der Aufbau für Fabulix.
Am Montag startet auf dem Markt in Annaberg der Aufbau für Fabulix. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Märchenfilmfestival im Erzgebirge: Aufbauarbeiten starten auf dem Annaberger Markt
Redakteur
Von Antje Flath
Durch die Arbeiten kommt es zu ersten Verkehrseinschränkungen. Davon betroffen ist auch der Öffentliche Personennahverkehr.

Am Montag beginnen in Annaberg-Buchholz die Aufbauarbeiten für das 4. Internationale Märchenfilmfestival Fabulix. Dadurch kommt es zu ersten Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet, kündigt Stadtsprecherin Annett Flämig an. So werde die Marktumfahrung vollständig gesperrt. Es gebe einzelne Haltverbote im Innenstadtbereich. Das führe auch zu...
