Märchenfilmfestival im Erzgebirge – verzaubert es die Annaberger?

Das Märchenfilmfestival Fabulix steht vor der Tür. Wie blicken die Annaberger auf das Großevent? Was möchte die Stadt damit bewirken? Und warum sind nicht alle Händler zufrieden?

32 Meter über der Stadt steht Türmerin Marit Melzer auf dem Turm der Sankt-Annen-Kirche. Wer die Stufen hier hochgelaufen ist, hat die vielen Märchentexte und Requisiten gesehen, mit denen sie in Eigeninitiative den Turm und seinen Aufgang für das vierte Internationale Märchenfilmfestival Fabulix geschmückt hat. Zum Beispiel mit dem Schuh...