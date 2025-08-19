Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Lichttechniker René Schmidt gehört zu den Spezialisten, die auf dem Annaberger Markt das Veranstaltungsgelände perfekt in Szene setzen. Auch der Brunnen erhält Scheinwerfer.
Lichttechniker René Schmidt gehört zu den Spezialisten, die auf dem Annaberger Markt das Veranstaltungsgelände perfekt in Szene setzen. Auch der Brunnen erhält Scheinwerfer. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Märchenfilmfestival im Erzgebirge: Zauber legt sich über die Stadt
Redakteur
Von Katrin Kablau
Der gigantische Sonnenschirm schwebt über dem Markt, in der Bergkirche entsteht ein Feenreich. Nur noch wenige Stunden, dann beginnt das Märchenfilmfestival in Annaberg. Das „Freie Presse“-Team ist nah dran.

Kinder staunen, Erwachsene lächeln. Annaberg-Buchholz wird seit Wochenbeginn in ein überdimensionales Festivalgelände verwandelt: Auf dem Markt, aber auch in schmalen Gassen und Höfen wird geschraubt und gehämmert, auf Leitern geklettert, es werden Leitungen verlegt und Stoffe drapiert.
