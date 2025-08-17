Märchenhaftes Erzgebirge oder warum Froschkönige hier nicht an der Wand landen

Erzgebirgische Handwerker können zaubern: sieben Liter Eis unter das Kleid von Eiskönigin Elsa genauso wie kleine Prinzen auf große Weltkugeln. Und aufs Schätze hüten verstehen sie sich auch.

Märchen sind nicht nur etwas für Kinder. Märchen können Generationen verbinden. Das wird spätestens beim Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg deutlich, wenn Kinder genauso wie Eltern und Großeltern gebannt auf die großen Leinwände schauen, um alte und neue Märchenfilme zu erleben. Aber wie viel Märchen steckt...