Mehr Grün – weniger Stellflächen: eine Stadt im Erzgebirge diskutiert

Das Grüne Band ist umstritten in Ehrenfriedersdorf. Baustellenärger, monatelange Bauzeiten und weniger Parkflächen erhitzen die Gemüter. Ein Projekt mit viel Konfliktpotenzial.

Es ist umstritten in Ehrenfriedersdorf: das Grüne Band. In dem bundesweiten Modellprojekt geht es um Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen. Vor vier Jahren hatte sich die Bergstadt dafür beworben und überraschend den Zuschlag erhalten. Attraktiver soll die Innenstadt dadurch werden – grüner und lebenswerter. Doch das Projekt...