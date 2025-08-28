Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Annaberg
Mehrere Gesetzesverstöße bei Einreisekontrolle im Erzgebirge: Haftbefehle und Drogen
Von Holk Dohle
Bei einer nächtlichen Kontrolle eines tschechischen Autos in Bärenstein entdecken Einsatzkräfte der Bundespolizei nicht nur fehlende Papiere. Die Überraschung folgt.

Bei der Einreisekontrolle eines Autos in Bärenstein sind gleich mehrere Straftaten festgestellt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, kontrollierten Einsatzkräfte am Donnerstag gegen 1.30 Uhr einen PKW Seat mit tschechischer Zulassung. Die Insassen: zwei Polen (35 und 36 Jahre) sowie ein Ukrainer (50).
