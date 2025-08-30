Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Millionenprojekt abgeschlossen: In erstes Inklusionshotel im Erzgebirge zieht Leben ein

Katja Seifert, Vorsitzende des Vereins „Anna + Sascha“, Namensgeber Sascha und Thomas Kadenbach, Geschäftsführer der Betreiberfirma, während der offiziellen Eröffnung des Inklusionshotels in Annaberg. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Millionenprojekt abgeschlossen: In erstes Inklusionshotel im Erzgebirge zieht Leben ein
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es sind viele Hürden zu meistern gewesen. Nun ist es vollbracht. Das Inklusionshotel samt Café in der Annaberger Innenstadt ist feierlich eröffnet worden.

Neun Jahre ist für den Begegnungsort für Menschen mit und ohne Handicap gekämpft worden, sagt Katja Seifert. 700 Initiativen, Familien, Personen und Behörden haben seither das Millionenprojekt des Vereins „Anna + Sascha“ unterstützt. „Ohne sie wäre es nicht umsetzbar gewesen“, so die Vereinsvorsitzende. Nun ist es vollbracht. Am...
