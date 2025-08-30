Millionenprojekt abgeschlossen: In erstes Inklusionshotel im Erzgebirge zieht Leben ein

Annaberg
Es sind viele Hürden zu meistern gewesen. Nun ist es vollbracht. Das Inklusionshotel samt Café in der Annaberger Innenstadt ist feierlich eröffnet worden.
Neun Jahre ist für den Begegnungsort für Menschen mit und ohne Handicap gekämpft worden, sagt Katja Seifert. 700 Initiativen, Familien, Personen und Behörden haben seither das Millionenprojekt des Vereins „Anna + Sascha“ unterstützt. „Ohne sie wäre es nicht umsetzbar gewesen“, so die Vereinsvorsitzende. Nun ist es vollbracht. Am...
