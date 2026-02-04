MENÜ
Machen im Berghaus Lust auf die Greifensteinregion: Romy Schmidt (l.) und Janet Blumberger.
Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Millionenprojekt an den Greifensteinen: Tourist-Information arbeitet bald nachhaltiger
Redakteur
Von Antje Flath
Im Berghaus an den Greifensteinen beginnt in diesem Sommer der zweite Bauabschnitt der Sanierung. Schwerpunkt dabei: eine neue Heizung.

Sie ist der erste Anlaufpunkt für die Touristen, die in die Greifensteinregion kommen: die regionale Tourist-Information. Sie ist im Berghaus unmittelbar an den Greifensteinen untergebracht. In den zurückliegenden Jahren ist bereits viel investiert worden in die Neugestaltung des Objektes. Annähernd 570.000 Euro sind allein in den ersten...
