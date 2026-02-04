Millionenprojekt an den Greifensteinen: Tourist-Information arbeitet bald nachhaltiger

Annaberg
Im Berghaus an den Greifensteinen beginnt in diesem Sommer der zweite Bauabschnitt der Sanierung. Schwerpunkt dabei: eine neue Heizung.
Sie ist der erste Anlaufpunkt für die Touristen, die in die Greifensteinregion kommen: die regionale Tourist-Information. Sie ist im Berghaus unmittelbar an den Greifensteinen untergebracht. In den zurückliegenden Jahren ist bereits viel investiert worden in die Neugestaltung des Objektes. Annähernd 570.000 Euro sind allein in den ersten...
