Millionenprojekt im Erzgebirge abgeschlossen: Tannenberger Feuerwehr bezieht neues Depot

An der S 260 in Tannenberg ist das neue Feuerwehrdepot des Orts entstanden. Es kombiniert einen Neubau mit einem modernisierten Altbau. Ende August gibt es ein großes Jubiläum.

Es ist geschafft: Die Freiwillige Feuerwehr Tannenberg ist in ihr neues Depot umgezogen. „Jetzt sind wir einsatzbereit am neuen Standort – was sich wirklich sehen lassen kann“, informieren die Kameraden via Instagram. Der Feinschliff folge noch.