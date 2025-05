Millionenprojekt im Erzgebirge feierlich eingeweiht

Nach rund zwei Jahren Gesamtbauzeit ist das Gebäudeensemble in Scheibenberg – bestehend aus Seniorenresidenz, Pflegeheim und Mutter-Kind-WGs – in gebührendem Rahm feierlich eingeweiht worden.

Das muss gefeiert werden. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist der Campus der Bethanien Diakonissen-Stiftung direkt an der B 101 in Scheibenberg am Montag mit einem Fest und rund 150 geladenen Gästen offiziell eingeweiht worden. Stiftungssprecherin Judith Kiedrowski spricht von einem bedeutenden Meilenstein für die Region und einem Ausdruck...