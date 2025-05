Millionenprojekt im Erzgebirge: Wo eine neue Grundschule erstmals ihre Türen öffnet

Städtebauförderung im Erzgebirge – damit kennen sich die Ehrenfriedersdorfer aus. Die Bergstadt hat das Programm schon mehrfach genutzt. Gerade wird damit dem alten Amtsgericht eine Frischekur verpasst.

Die Vorfreude ist groß in Ehrenfriedersdorf – vor allem bei den jungen Stadtbewohnern: Im Sommer, so sieht es der aktuelle Zeitplan vor, sollen sie in ihren neuen Schulcampus einziehen. Nach reichlich zweieinhalb Jahren Bauzeit befindet sich das Millionenprojekt auf der Zielgerade. Mitte 2020 hatte die Stadt das leer stehende alte Amtsgericht...