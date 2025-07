Mineralienbörse im Erzgebirge: Wo Kinder glänzende Augen bekommen

Knapp 80 Händler haben in der Annaberger Silberlandhalle zum Teil beeindruckende Mineralien angeboten. Unter den Gästen waren auch viele junge Leute – für einen war der Besuch eine Überraschung.

Matthieu Cordes (10), Bruder Wesley (12), seine Eltern Michael und Heike stecken die Köpfe zusammen. Aufgeregt packen die Jungs ihre kleine „Wundertüten“ aus. An vielen Ständen der internationalen Mineralienbörse in der Annaberger Silberlandhalle gab es diese: in Geschenk- oder Zeitungspapier verpackte Minerale. Für kleines Geld konnten...