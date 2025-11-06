„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ – Skigebiet am Fichtelberg nun in privaten Händen

Annaberg
Der Weg war lang und steinig. Der Kaufvertrag ist mehr als 200 Seiten dick. Mit Blick auf die Zukunft von Sachsens größtem alpinen Skigebiet geht es um großes Vertrauen und um große Erwartungen.
Nachdem der Verkauf der städtischen Fichtelberg Schwebebahn GmbH (FSB) an die private Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) vollzogen ist, hat sich Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz) auf seinem Facebook-Kanal noch einmal zu Wort gemeldet. „Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ blickt er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.