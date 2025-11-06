Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ – Skigebiet am Fichtelberg nun in privaten Händen

Mit der Privatisierung des Skigebiets am Fichtelberg einschließlich der Schwebebahn soll der Weg für eine umfassende Modernisierung geebnet werden.
Mit der Privatisierung des Skigebiets am Fichtelberg einschließlich der Schwebebahn soll der Weg für eine umfassende Modernisierung geebnet werden. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Mit der Privatisierung des Skigebiets am Fichtelberg einschließlich der Schwebebahn soll der Weg für eine umfassende Modernisierung geebnet werden.
Mit der Privatisierung des Skigebiets am Fichtelberg einschließlich der Schwebebahn soll der Weg für eine umfassende Modernisierung geebnet werden. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ – Skigebiet am Fichtelberg nun in privaten Händen
Redakteur
Von Kjell Riedel
Der Weg war lang und steinig. Der Kaufvertrag ist mehr als 200 Seiten dick. Mit Blick auf die Zukunft von Sachsens größtem alpinen Skigebiet geht es um großes Vertrauen und um große Erwartungen.

Nachdem der Verkauf der städtischen Fichtelberg Schwebebahn GmbH (FSB) an die private Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) vollzogen ist, hat sich Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz) auf seinem Facebook-Kanal noch einmal zu Wort gemeldet. „Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ blickt er...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
