Mit Herzblut und Spraydose: Jugendtreff im Erzgebirge kehrt aus der Versenkung zurück

Im Sommer war es ruhig geworden um den Thumer Jugendtreff. Jetzt ist die „Erreichbar“ wieder erreichbar. Aber erreicht sie auch die Jugend? Ein Graffitiworkshop vermittelt einen ersten Eindruck.

In Thum färben sich diesen Herbst nicht nur die Blätter an den Bäumen bunt. Gleich ein ganzer Stapel Papierbögen wird auf dem Balkon am Jugendtreff in leuchtenden Farben besprüht. Ferienkinder aus dem gesamten Umland sind zum Graffitiworkshop in die „Erreichbar“ gekommen. Das Besondere dabei: einen Monat vorher war der Jugendtreff noch... In Thum färben sich diesen Herbst nicht nur die Blätter an den Bäumen bunt. Gleich ein ganzer Stapel Papierbögen wird auf dem Balkon am Jugendtreff in leuchtenden Farben besprüht. Ferienkinder aus dem gesamten Umland sind zum Graffitiworkshop in die „Erreichbar“ gekommen. Das Besondere dabei: einen Monat vorher war der Jugendtreff noch...