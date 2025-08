Mit Video: Kanonenschüsse im Erzgebirge – Warum es am Freizeitbad gewaltig knallt

Es ist ziemlich laut zugegangen am Samstagnachmittag in Geyer. Die zwei Initiatoren des ersten Erzgebirgischen Böllertreffens knüpften dabei an eine lange Tradition in der Bingestadt an.

Vorsicht Kinder. Es wird laut, steht auf einem Hinweisschild auf der Wiese neben dem Freizeitbad in Geyer. Nur wenige Meter daneben liegen Ohropax für Besucher bereit, um sich vor dem Lärm zu schützen. Dann machen die Schützen ihre Kanonen schussbereit. Es knallt gewaltig. Hintereinander weg. Dicke Rauchschwaden steigen auf. 200 Zuschauer...