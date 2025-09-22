Mit Volldampf durchs Erzgebirge: Sonderzüge zum Tag der Schiene locken Hunderte Eisenbahnfans an

Auf der Erzgebirgischen Aussichtsbahn, der Preßnitztalbahn und der Fichtelbergbahn haben Besucher ein besonderes Schauspiel erlebt. Historische Sonderzüge machten das Jubiläum „200 Jahre Eisenbahn“ zu einem Fest für die Region.

Bereits am Samstagmorgen hat auf dem Bahnhof Schlettau ein reges Treiben geherrscht, wie es sonst nur in der Adventszeit zu beobachten ist. Anlässlich des „Tags der Schiene" gab es auf der Erzgebirgischen Aussichtsbahn zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg erstmals einen Drei-Zug-Betrieb. Im Stundentakt pendelten zwei historische...