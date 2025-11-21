Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Modellbauer brauchen eine ruhige Hand – gerade wenn es wie hier um Miniaturen geht. Bild: Thomas Börnig
Modellbauer brauchen eine ruhige Hand – gerade wenn es wie hier um Miniaturen geht. Bild: Thomas Börnig
Annaberg
Modellbau im Erzgebirge: Wenn Profis wissen, wie’s funktioniert
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Adventszeit ist im Erzgebirge auch Bastelzeit: Bei diesem Workshop kommen Anfänger auf ihre Kosten. Ein Tipp fürs Wochenende.

Rennautos, Flugzeuge, Eisenbahnen, Schiffe: Die Mitglieder des Modellbauclubs Ehrenfriedersdorf sind Profis auf ihrem Gebiet. Sie haben für ihre Arbeiten jede Menge Preise eingeheimst. Beim Modellbauworkshop am Wochenende wollen sie Anfängern zeigen, was im Modellbau heutzutage alles möglich ist. Laut Vereinschef Thomas Börnig ist das Angebot...
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
11.10.2025
3 min.
„Das hier richtet sich gegen meine Person und ist feige“ – Bürgermeisterin im Erzgebirge macht Straftat öffentlich
Silke Franzl ist seit 2015 Bürgermeisterin der Stadt Ehrenfriedersdorf. Diese Aufnahme entstand Mitte August bei der Einweihung der Grundschule.
Die Front- und Seitenscheiben des privaten Autos einer Bürgermeisterin im Erzgebirge sind nachts besprüht worden. Wieso aber hat die Kommunalpolitikerin am Wochenende keine Anzeige erstattet?
Katrin Kablau
