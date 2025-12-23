Nach dem Weihnachtsstress: Modellbauer sorgen im Erzgebirge für Abwechslung

Noch keine Idee für die Weihnachtsferien? Die Modellbauer Ehrenfriedersdorf machen ein Angebot.

Vor Weihnachten ist nach Weihnachten: Die Mitglieder des Modellbauclubs Ehrenfriedersdorf – sie haben für ihre Arbeiten jede Menge Preise eingeheimst – haben einen Plan für die Zeit nach den Feiertagen: Sie laden am Wochenende wieder zum Modellbauworkshop ein. Der ist laut Vereinschef Thomas Börnig für Kinder und Anfänger geeignet....