Museum im Erzgebirge geschlossen: Baustart für neues Welterbe-Besucherzentrum

Annaberg
In der „Manufaktur der Träume“ in Annaberg-Buchholz haben umfangreiche Arbeiten begonnen. Die Stadt setzt sich ein ehrgeiziges Ziel für das Millionenprojekt. Bis dahin aber kommt es zu Einschränkungen.
Die Schätze müssen raus. Aber vorsichtig. Kurator Jörg Bräuer trägt weiße Schutzhandschuhe, verpackt langsam die Exponate, damit an der bedeutenden Privatsammlung erzgebirgischer Volkskunst von Erika Pohl-Ströher keine Schäden entstehen. Gemeinsam mit weiteren Helfern wurde am Mittwoch begonnen, die „Manufaktur der Träume“ im Zentrum...
