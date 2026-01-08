Museum im Erzgebirge geschlossen: Baustart für neues Welterbe-Besucherzentrum

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kurator Jörg Bräuer und weitere Helfer haben damit begonnen, die „Manufaktur der Träume“ in Annaberg-Buchholz auszuräumen. Damit fällt zugleich der Startschuss für ein Millionenprojekt.
Kurator Jörg Bräuer und weitere Helfer haben damit begonnen, die „Manufaktur der Träume“ in Annaberg-Buchholz auszuräumen. Damit fällt zugleich der Startschuss für ein Millionenprojekt. Bild: Ronny Küttner
Die Tourist-Info bleibt während des Umbaus uneingeschränkt geöffnet. Dort helfen derzeit auch die Studenten Frieda Schiefer und Till Becker mit aus.
Die Tourist-Info bleibt während des Umbaus uneingeschränkt geöffnet. Dort helfen derzeit auch die Studenten Frieda Schiefer und Till Becker mit aus. Bild: Ronny Küttner
Die „Manufaktur der Träume“ samt Tourist-Info und Kulturzentrum „Erzhammer“ befindet sich an der Buchholzer Straße in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz in Annaberg-Buchholz.
Die „Manufaktur der Träume“ samt Tourist-Info und Kulturzentrum „Erzhammer“ befindet sich an der Buchholzer Straße in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz in Annaberg-Buchholz. Bild: Ronny Küttner
Kurator Jörg Bräuer und weitere Helfer haben damit begonnen, die „Manufaktur der Träume“ in Annaberg-Buchholz auszuräumen. Damit fällt zugleich der Startschuss für ein Millionenprojekt.
Kurator Jörg Bräuer und weitere Helfer haben damit begonnen, die „Manufaktur der Träume“ in Annaberg-Buchholz auszuräumen. Damit fällt zugleich der Startschuss für ein Millionenprojekt. Bild: Ronny Küttner
Die Tourist-Info bleibt während des Umbaus uneingeschränkt geöffnet. Dort helfen derzeit auch die Studenten Frieda Schiefer und Till Becker mit aus.
Die Tourist-Info bleibt während des Umbaus uneingeschränkt geöffnet. Dort helfen derzeit auch die Studenten Frieda Schiefer und Till Becker mit aus. Bild: Ronny Küttner
Die „Manufaktur der Träume“ samt Tourist-Info und Kulturzentrum „Erzhammer“ befindet sich an der Buchholzer Straße in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz in Annaberg-Buchholz.
Die „Manufaktur der Träume“ samt Tourist-Info und Kulturzentrum „Erzhammer“ befindet sich an der Buchholzer Straße in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz in Annaberg-Buchholz. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Museum im Erzgebirge geschlossen: Baustart für neues Welterbe-Besucherzentrum
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der „Manufaktur der Träume“ in Annaberg-Buchholz haben umfangreiche Arbeiten begonnen. Die Stadt setzt sich ein ehrgeiziges Ziel für das Millionenprojekt. Bis dahin aber kommt es zu Einschränkungen.

Die Schätze müssen raus. Aber vorsichtig. Kurator Jörg Bräuer trägt weiße Schutzhandschuhe, verpackt langsam die Exponate, damit an der bedeutenden Privatsammlung erzgebirgischer Volkskunst von Erika Pohl-Ströher keine Schäden entstehen. Gemeinsam mit weiteren Helfern wurde am Mittwoch begonnen, die „Manufaktur der Träume“ im Zentrum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.12.2025
4 min.
Neues Welterbezentrum im Erzgebirge: Stadt nennt Details zu Millionenprojekt
Das zweite von vier Welterbebesucherzentren auf sächsischer Seite im Erzgebirge entsteht in der „Manufaktur der Träume“ in Annaberg-Buchholz.
Nach Marienberg steht nun der Bau des zweiten Besucherzentrums unmittelbar bevor. Warum die Stadt Annaberg-Buchholz von ihren ursprünglichen Plänen Abstand nehmen musste.
Patrick Herrl
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
14:28 Uhr
2 min.
Eisige Schönheit im Erzgebirge: Frost verzaubert Wasserräder im Frohnauer Hammer
Auch Museumsführer Jörg Bräuer kann gegen das Eis wenig ausrichten.
Der Frohnauer Hammer in Annaberg-Buchholz steht still im frostigen Kleid. Die beeindruckenden Eiszapfen an den Wasserrädern faszinieren. Doch wie lange wird die Kälte diese Szene noch bewahren?
Oliver Kaufmann
16:15 Uhr
3 min.
Rund 10.000 Fans bei Ball vor der Semperoper erwartet
Zum Open-air-Ball vor der Semperoper werden am 6. Februar erneut rund 10.000 Fans erwartet.
Mindestens einmal im Jahr dreht sich Dresden nur um sich selbst. Der Semperopernball lockt viele Schaulustige wegen prominenter Gäste an. Auch vor dem Opernhaus wird stets ausgiebig gefeiert.
Mehr Artikel