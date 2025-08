Mutmaßlicher Raub im Erzgebirge: Gericht spricht Trio frei

Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Das Trio habe einen Bekannten in eine dunkle Gasse gelockt und mit vorgehaltenem Messer Geld erbeutet. Der Prozess nahm eine unerwartete Wendung.

Sieben Verhandlungstage waren angesetzt. Am Ende ging alles schneller als erwartet. Im Fall des mutmaßlichen Raubes in Annaberg-Buchholz gibt es ein Urteil: Die drei Angeklagten wurden wegen Mangels an Beweisen freigesprochen. Das teilte Marika Lang, Sprecherin des zuständigen Landgerichtes Chemnitz, mit.