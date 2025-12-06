Nach Alkoholfahrt erwischt: 34-Jähriger setzt sich im Erzgebirge erneut hinters Steuer

Annaberg
Die Polizei kontrollierte den Mann in Annaberg-Buchholz innerhalb einer Stunde zweimal. Dann mit weniger Promille.
Obwohl er mit Alkohol am Steuer erwischt worden war, setzte sich ein Mann (34) in Annaberg-Buchholz erneut ins Auto. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten den Mann in der Nacht zum Samstag zunächst gegen 0.20 Uhr, als er mit einem Skoda auf der Talstraße unterwegs war. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,43 Promille...
