Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Nach Alkoholfahrt erwischt: 34-Jähriger setzt sich im Erzgebirge erneut hinters Steuer

Gleich zweimal wurde ein 34-Jähriger mit Alkohol am Steuer erwischt.
Gleich zweimal wurde ein 34-Jähriger mit Alkohol am Steuer erwischt. Bild: Soeren Stache/dpa
Gleich zweimal wurde ein 34-Jähriger mit Alkohol am Steuer erwischt.
Gleich zweimal wurde ein 34-Jähriger mit Alkohol am Steuer erwischt. Bild: Soeren Stache/dpa
Annaberg
Nach Alkoholfahrt erwischt: 34-Jähriger setzt sich im Erzgebirge erneut hinters Steuer
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei kontrollierte den Mann in Annaberg-Buchholz innerhalb einer Stunde zweimal. Dann mit weniger Promille.

Obwohl er mit Alkohol am Steuer erwischt worden war, setzte sich ein Mann (34) in Annaberg-Buchholz erneut ins Auto. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten den Mann in der Nacht zum Samstag zunächst gegen 0.20 Uhr, als er mit einem Skoda auf der Talstraße unterwegs war. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,43 Promille...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
13:00 Uhr
1 min.
Kurz vor Jahresende: Bad Brambach beschließt Haushalt
Bad Brambachs Gemeinderat hat den Haushalt 2025 einstimmig beschlossen.
Die finanziell angeschlagene Gemeinde hat das Ziel geschafft, im laufenden Jahr einen Etat aufzustellen. Auch eine andere Entscheidung ist getroffen.
Ronny Hager
15:10 Uhr
1 min.
Ärger auf Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Mann belästigt Besucher
Der Annaberger Weihnachtsmarkt zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Einige wurden am Mittwoch von einem betrunkenen Mann belästigt.
Ein Vorfall auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt endete mit einem Polizeieinsatz. Der beteiligte Mann hatte 2,8 Promille. Was dann geschah, ist überraschend.
Holk Dohle
13:35 Uhr
1 min.
Alkoholfahrt in Hainichen: BMW-Fahrerin kollidiert mit Hauswand
Ein Atemalkoholtest bei der 32-jährigen Fahrerin ergab 1,6 Promille.
Am Dienstagabend prallte eine alkoholisierte BMW-Fahrerin in Hainichen gegen eine Hauswand. Ihr Atemalkoholtest zeigte 1,6 Promille. Die Geschichte ging noch weiter.
Holk Dohle
13:07 Uhr
2 min.
DOSB beschließt weiteren Olympia-Fahrplan
Aus Sicht von Präsident Thomas Weikert steht der DOSB geschlossen hinter einer Olympia-Bewerbung - egal, welcher Kandidat es am Ende wird.
Der DOSB träumt von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland. Nun steht auch der weitere Weg bis zur Auswahl des nationalen Kandidaten fest. Präsident Weikert versichert Geschlossenheit.
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
Mehr Artikel