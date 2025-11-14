Nach Aufnahme als Notfall in Tierheim im Erzgebirge: Stark verwahrloster Hund übersteht Tumor-OP

Annaberg
Der Anblick eines schätzungsweise zwölf Jahre alten Fundhundes aus Annaberg-Buchholz hat viele bewegt. Nun gibt es Neuigkeiten von dem kleinen Rüden im Tierheim „Neu-Amerika“.
Gut eine Woche nach der Aufnahme eines stark verwahrlosten Fundhundes aus dem Stadtgebiet von Annaberg-Buchholz im Tierheim „Neu-Amerika“ hat der kleine Rüde seine erste Operation überstanden. Darüber informiert die Einrichtung online. Sein Schicksal hatte nach einer ersten Veröffentlichung des Tierheims via Facebook zahlreiche Menschen...
