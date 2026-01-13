MENÜ
Für Ewok, der im Tierheim „Neu-Amerika“ versorgt worden ist, hat sich das Blatt gewendet.
Für Ewok, der im Tierheim „Neu-Amerika“ versorgt worden ist, hat sich das Blatt gewendet. Bild: Peggy Kreher
Ewok kam im November als Fundhund in miserablem Zustand ins Tierheim „Neu-Amerika“.
Ewok kam im November als Fundhund in miserablem Zustand ins Tierheim „Neu-Amerika“. Bild: Nathalie Wagner/Tierheim Annaberg
Im Tierheim wurden damals unter anderem erste Verfilzungen entfernt.
Im Tierheim wurden damals unter anderem erste Verfilzungen entfernt. Bild: Nathalie Wagner/Tierheim Annaberg
Annaberg
Nach extremem Fall von Tierleid im Erzgebirge: Nun gibt es ein Happy End in Bayern
Redakteur
Von Annett Honscha
Ein Fundhund aus Annaberg hatte wegen seines miserablen Zustands für große Anteilnahme gesorgt. Nun konnte Ewok das Tierheim „Neu-Amerika“ verlassen.

Was er vor seiner Aufnahme im Tierheim „Neu-Amerika“ durchmachen musste, bleibt ungewiss. Doch für den schätzungsweise zwölf Jahre alten Hund Ewok, der vor zwei Monaten in miserablem Zustand in Annaberg-Buchholz gefunden worden war, hat sich das Blatt gewendet. Laut Tierheimleiterin Peggy Kreher ist das ein Glücksfall für das...
