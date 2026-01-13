Nach extremem Fall von Tierleid im Erzgebirge: Nun gibt es ein Happy End in Bayern

Ein Fundhund aus Annaberg hatte wegen seines miserablen Zustands für große Anteilnahme gesorgt. Nun konnte Ewok das Tierheim „Neu-Amerika“ verlassen.

Was er vor seiner Aufnahme im Tierheim „Neu-Amerika“ durchmachen musste, bleibt ungewiss. Doch für den schätzungsweise zwölf Jahre alten Hund Ewok, der vor zwei Monaten in miserablem Zustand in Annaberg-Buchholz gefunden worden war, hat sich das Blatt gewendet. Laut Tierheimleiterin Peggy Kreher ist das ein Glücksfall für das...