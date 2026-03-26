Nach dem Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Mehr als 150 Spender fordern Geld zurück

Annaberg
Die Spendenaktion auf der Plattform „Gofundme“ ist ein Fall für Staatsanwaltschaft und Polizei. Der Erzgebirger, der sie initiierte, schweigt. Sind die 30.000 Euro für die Hinterbliebenen verloren?
Die ersten Spender haben eine Rückerstattung beantragt. „Gofundme“ selbst spricht von mehr als 150 Spenden. Insgesamt 1523 Geldbeträge waren auf der Plattform eingegangen, nachdem ein Erzgebirger im August 2025 einen Spendenaufruf online stellte.
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