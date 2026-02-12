Nach Neueröffnung in Oberwiesenthal: Erfolgreiche Laden-Idee expandiert nach Leipzig

Seit Monatsbeginn können Kunden im Workshopraum des Deko-Ladens direkt am Markt selbst ihre Lieblingsstücke gestalten. Was die nächsten Pläne der „Feder & Konfetti“-Geschäftsführerinnen mit Leipzig und Annaberg zu tun haben.

Mutig. Müsste Melanie Ellinger sich selbst charakterisieren, würde sie sich diese Eigenschaft zuschreiben. Mitten in der Corona-Pandemie 2020 brachte die 44-Jährige Mut für einen Neustart auf. Im tristen Corona-Lockdown wurde es am Fichtelberg zwischen Trockenblumensträußen zauberhaft bunt: Nach den Anfangsjahren von „Feder & Konfetti"...