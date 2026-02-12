MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Antje Gahler und Melanie Ellinger (r.) gründeten aus dem Label „Feder&Konfetti“ in Oberwiesenthal eine eigene Firma. Die beiden Geschäftsführerinnen haben Expansionspläne.
Antje Gahler und Melanie Ellinger (r.) gründeten aus dem Label „Feder&Konfetti“ in Oberwiesenthal eine eigene Firma. Die beiden Geschäftsführerinnen haben Expansionspläne. Bild: Ronny Küttner
Marina Lindner und Marvin Mende entdeckten beim Tagesausflug nach Oberwiesenthal zufällig das neue Angebot im Stadtzentrum. Eigentlich wollten sie mit der dreijährigen Kiara und Taron (6) rodeln.
Marina Lindner und Marvin Mende entdeckten beim Tagesausflug nach Oberwiesenthal zufällig das neue Angebot im Stadtzentrum. Eigentlich wollten sie mit der dreijährigen Kiara und Taron (6) rodeln. Bild: Katrin Kablau
Fürs Dekorieren der Keramikrohlinge bedürfe es keiner Vorkenntnisse, macht das „Feder & Konfetti“-Team Mut.
Fürs Dekorieren der Keramikrohlinge bedürfe es keiner Vorkenntnisse, macht das „Feder & Konfetti“-Team Mut. Bild: Ronny Küttner
Dosen, Kannen, Tassen, Figuren … Aus 60 verschiedenen Teilen können die Selbermacher wählen.
Dosen, Kannen, Tassen, Figuren … Aus 60 verschiedenen Teilen können die Selbermacher wählen. Bild: Ronny Küttner
Trockenblumensträuße aus Oberwiesenthal stehen in Praxen und Gaststätten.
Trockenblumensträuße aus Oberwiesenthal stehen in Praxen und Gaststätten. Bild: Ronny Küttner
Antje Gahler und Melanie Ellinger (r.) gründeten aus dem Label „Feder&Konfetti“ in Oberwiesenthal eine eigene Firma. Die beiden Geschäftsführerinnen haben Expansionspläne.
Antje Gahler und Melanie Ellinger (r.) gründeten aus dem Label „Feder&Konfetti“ in Oberwiesenthal eine eigene Firma. Die beiden Geschäftsführerinnen haben Expansionspläne. Bild: Ronny Küttner
Marina Lindner und Marvin Mende entdeckten beim Tagesausflug nach Oberwiesenthal zufällig das neue Angebot im Stadtzentrum. Eigentlich wollten sie mit der dreijährigen Kiara und Taron (6) rodeln.
Marina Lindner und Marvin Mende entdeckten beim Tagesausflug nach Oberwiesenthal zufällig das neue Angebot im Stadtzentrum. Eigentlich wollten sie mit der dreijährigen Kiara und Taron (6) rodeln. Bild: Katrin Kablau
Fürs Dekorieren der Keramikrohlinge bedürfe es keiner Vorkenntnisse, macht das „Feder & Konfetti“-Team Mut.
Fürs Dekorieren der Keramikrohlinge bedürfe es keiner Vorkenntnisse, macht das „Feder & Konfetti“-Team Mut. Bild: Ronny Küttner
Dosen, Kannen, Tassen, Figuren … Aus 60 verschiedenen Teilen können die Selbermacher wählen.
Dosen, Kannen, Tassen, Figuren … Aus 60 verschiedenen Teilen können die Selbermacher wählen. Bild: Ronny Küttner
Trockenblumensträuße aus Oberwiesenthal stehen in Praxen und Gaststätten.
Trockenblumensträuße aus Oberwiesenthal stehen in Praxen und Gaststätten. Bild: Ronny Küttner
Update
Annaberg
Nach Neueröffnung in Oberwiesenthal: Erfolgreiche Laden-Idee expandiert nach Leipzig
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Monatsbeginn können Kunden im Workshopraum des Deko-Ladens direkt am Markt selbst ihre Lieblingsstücke gestalten. Was die nächsten Pläne der „Feder & Konfetti“-Geschäftsführerinnen mit Leipzig und Annaberg zu tun haben.

Mutig. Müsste Melanie Ellinger sich selbst charakterisieren, würde sie sich diese Eigenschaft zuschreiben. Mitten in der Corona-Pandemie 2020 brachte die 44-Jährige Mut für einen Neustart auf. Im tristen Corona-Lockdown wurde es am Fichtelberg zwischen Trockenblumensträußen zauberhaft bunt: Nach den Anfangsjahren von „Feder & Konfetti“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 12.02.2026 | 07:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
02.02.2026
1 min.
DIY-Trend im Erzgebirge: Neues Angebot in Oberwiesenthal
Ein neues Kreativangebot, hier Alina (l.)und Susan Hachenberger, soll es ab Februar in Oberwiesenthal geben.
Kunden benötigen keine Vorkenntnisse, um sich im Laden selbst mal auszuprobieren.
Katrin Kablau
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
24.01.2026
4 min.
Steigfellmetzelei im Erzgebirge: Die ersten Bilder vom Extrem-Event am Fichtelberg
 18 Bilder
Zum Team der mehr als 50 Helfer gehören unter anderem (links) Elisabeth Stürmer aus Dresden, Mareike Böhm aus Chemnitz sowie Robert Menzel aus Oberwiesenthal.
Zum fünften Mal steigt an diesem Sonnabend einer der wohl spektakulärsten Wettbewerbe für Skitourengeher in Sachsen. Bis in die Nacht hinein dauert die Quälerei. „Freie Presse“ ist mit dabei.
Kjell Riedel
Mehr Artikel