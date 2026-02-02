DIY-Trend im Erzgebirge: Neues Angebot in Oberwiesenthal

Kunden benötigen keine Vorkenntnisse, um sich im Laden selbst mal auszuprobieren.

Mit Wochenbeginn erweitert „Feder&Konfetti“, ein Label der Juniorchefin des Elldus-Resorts, in Oberwiesenthal sein Kreativangebot. Wie Melanie Ellinger auf Nachfrage von „Freie Presse“ bestätigte, soll es im Store am Markt 13 DIY-Keramik geben. Die Abkürzung steht für „Do It Yourself“. Heißt: Kunden können dort Keramikrohlinge wie...