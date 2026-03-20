Neu in Annaberg: Ein Keramikmalstudio für Selbermacher

Ein junges Konzept und ganz viel frische Farbe verändern gerade ein historisches Geschäftshaus in Annaberg-Buchholz. Schon zur Eröffnung am Donnerstag war das Interesse groß.

Es ist ein Haus mit viel Geschichte im Herzen der Altstadt, in das wieder junges Leben einzieht. Am Donnerstagnachmittag hat das neue Keramik-Malstudio im historischen Rechenberger-Haus in Annaberg offiziell seine Türen geöffnet. Und das Interesse war groß. Nicht zuletzt bei denen, die das Haus und vor allem das einstige Ladengeschäft der...