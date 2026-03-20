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Sandy Morgenstern und Tochter Ida gehörten zu den ersten Gästen im neuen Keramikmalstudio.
Sandy Morgenstern und Tochter Ida gehörten zu den ersten Gästen im neuen Keramikmalstudio. Foto: Ronny Küttner
Sandy Morgenstern und Tochter Ida gehörten zu den ersten Gästen im neuen Keramikmalstudio.
Sandy Morgenstern und Tochter Ida gehörten zu den ersten Gästen im neuen Keramikmalstudio. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Neu in Annaberg: Ein Keramikmalstudio für Selbermacher
Redakteur
Von Antje Flath
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Ein junges Konzept und ganz viel frische Farbe verändern gerade ein historisches Geschäftshaus in Annaberg-Buchholz. Schon zur Eröffnung am Donnerstag war das Interesse groß.

Es ist ein Haus mit viel Geschichte im Herzen der Altstadt, in das wieder junges Leben einzieht. Am Donnerstagnachmittag hat das neue Keramik-Malstudio im historischen Rechenberger-Haus in Annaberg offiziell seine Türen geöffnet. Und das Interesse war groß. Nicht zuletzt bei denen, die das Haus und vor allem das einstige Ladengeschäft der...
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