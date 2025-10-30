Nach überraschendem Tod: Galerie im Erzgebirge zeigt Werke aus dem Nachlass

Knallige Farben und bewegte Wolkengebilde: Werke von Rolf und Ute Morgenstern füllen aktuell die Galerie in Jöhstadt. Dabei ordnete sich Ute Morgenstern nie als Künstlerin ein.

Wolkenfetzen, dramatische Sonnenuntergänge, warme Herbstlandschaften und minimalistische Aktzeichnungen des Ende 2023 überraschend verstorbenen Rolf Morgenstern sind noch bis zum 8. November in der Pfarrhausgalerie in Jöhstadt zu sehen. Komplettiert wird die Schau mit Bildern auf Seide von seiner Ehefrau Ute.