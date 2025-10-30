Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ulrich Sacher (l.) und Galerieleiter Roland Buschmann in den Ausstellungsräumen in Jöhstadt.
Ulrich Sacher (l.) und Galerieleiter Roland Buschmann in den Ausstellungsräumen in Jöhstadt. Bild: Christine Bergmann
Ulrich Sacher (l.) und Galerieleiter Roland Buschmann in den Ausstellungsräumen in Jöhstadt.
Ulrich Sacher (l.) und Galerieleiter Roland Buschmann in den Ausstellungsräumen in Jöhstadt. Bild: Christine Bergmann
Annaberg
Nach überraschendem Tod: Galerie im Erzgebirge zeigt Werke aus dem Nachlass
Von Christine Bergmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knallige Farben und bewegte Wolkengebilde: Werke von Rolf und Ute Morgenstern füllen aktuell die Galerie in Jöhstadt. Dabei ordnete sich Ute Morgenstern nie als Künstlerin ein.

Wolkenfetzen, dramatische Sonnenuntergänge, warme Herbstlandschaften und minimalistische Aktzeichnungen des Ende 2023 überraschend verstorbenen Rolf Morgenstern sind noch bis zum 8. November in der Pfarrhausgalerie in Jöhstadt zu sehen. Komplettiert wird die Schau mit Bildern auf Seide von seiner Ehefrau Ute.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
12.09.2025
4 min.
Aus für Traditionsbetrieb im Erzgebirge – Investor interessiert nur die Marke
Die Aquinos Bedding Germany GmbH ist insolvent. Betroffen davon ist auch das Werk für Lattenroste in Jöhstadt.
Die Hoffnung auf eine Rettung des Lattenrost-Herstellers in Jöhstadt erfüllt sich nicht, die Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Wie es dazu kam.
Kjell Riedel
19:00 Uhr
4 min.
Erlebt ein Windpark im Erzgebirge seine Wiederauferstehung?
Von einst 14 Anlagen sind im Windpark in Jöhstadt nur diese beiden übrig. Nun aber könnten in direkter Nachbarschaft neue dazukommen.
Mit 14 Anlagen galt der Windpark in Jöhstadt einst als größter Europas in einer Mittelgebirgsregion. Das ist längst Geschichte, nur zwei Windräder blieben übrig. Nun aber gibt es eine neue Firma und ein neues Projekt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel