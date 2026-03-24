Nach Westernstadt-Aus im Erzgebirge: Warum Geyer nun den Ärger und hohe Kosten hat

MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Bis vor Kurzem standen noch die Reste der einstigen Westernstadt bei Geyer. Nun wurden sie abgebaut.
Bis vor Kurzem standen noch die Reste der einstigen Westernstadt bei Geyer. Nun wurden sie abgebaut. Foto: Ronny Küttner
Diesen Anblick sahen bis vor Kurzem noch viele Besucher, die zum nahen Freizeitbad Greifensteine wollten. Nebenan stand unter anderem noch das eingefallene Tor der einstigen Westernstadt.
Diesen Anblick sahen bis vor Kurzem noch viele Besucher, die zum nahen Freizeitbad Greifensteine wollten. Nebenan stand unter anderem noch das eingefallene Tor der einstigen Westernstadt. Foto: Ronny Küttner
Das Gelände des einstigen Bauhofs der Westernstadt soll später ebenfalls im Auftrag der Stadt Geyer beräumt werden. Es befindet sich auch nahe dem Freizeitbad Greifensteine.
Das Gelände des einstigen Bauhofs der Westernstadt soll später ebenfalls im Auftrag der Stadt Geyer beräumt werden. Es befindet sich auch nahe dem Freizeitbad Greifensteine. Foto: Ronny Küttner
Auf dem Gelände der einstigen Westernstadt ist nach Aufräumarbeiten im Auftrag der Stadt mittlerweile nichts mehr davon zu sehen.
Auf dem Gelände der einstigen Westernstadt ist nach Aufräumarbeiten im Auftrag der Stadt mittlerweile nichts mehr davon zu sehen. Foto: Ronny Küttner
Tonio Werl und Andreas Hofmann, hier ein Archivfoto, hatten im Januar 2025 das Aus für die Westernstadt „Old Miners Creek“ bekannt gegeben.
Tonio Werl und Andreas Hofmann, hier ein Archivfoto, hatten im Januar 2025 das Aus für die Westernstadt „Old Miners Creek“ bekannt gegeben. Foto: Ronny Küttner
Bis vor Kurzem standen noch die Reste der einstigen Westernstadt bei Geyer. Nun wurden sie abgebaut.
Bis vor Kurzem standen noch die Reste der einstigen Westernstadt bei Geyer. Nun wurden sie abgebaut. Foto: Ronny Küttner
Diesen Anblick sahen bis vor Kurzem noch viele Besucher, die zum nahen Freizeitbad Greifensteine wollten. Nebenan stand unter anderem noch das eingefallene Tor der einstigen Westernstadt.
Diesen Anblick sahen bis vor Kurzem noch viele Besucher, die zum nahen Freizeitbad Greifensteine wollten. Nebenan stand unter anderem noch das eingefallene Tor der einstigen Westernstadt. Foto: Ronny Küttner
Das Gelände des einstigen Bauhofs der Westernstadt soll später ebenfalls im Auftrag der Stadt Geyer beräumt werden. Es befindet sich auch nahe dem Freizeitbad Greifensteine.
Das Gelände des einstigen Bauhofs der Westernstadt soll später ebenfalls im Auftrag der Stadt Geyer beräumt werden. Es befindet sich auch nahe dem Freizeitbad Greifensteine. Foto: Ronny Küttner
Auf dem Gelände der einstigen Westernstadt ist nach Aufräumarbeiten im Auftrag der Stadt mittlerweile nichts mehr davon zu sehen.
Auf dem Gelände der einstigen Westernstadt ist nach Aufräumarbeiten im Auftrag der Stadt mittlerweile nichts mehr davon zu sehen. Foto: Ronny Küttner
Tonio Werl und Andreas Hofmann, hier ein Archivfoto, hatten im Januar 2025 das Aus für die Westernstadt „Old Miners Creek“ bekannt gegeben.
Tonio Werl und Andreas Hofmann, hier ein Archivfoto, hatten im Januar 2025 das Aus für die Westernstadt „Old Miners Creek“ bekannt gegeben. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Nach Westernstadt-Aus im Erzgebirge: Warum Geyer nun den Ärger und hohe Kosten hat
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als ein Jahr nach dem Ende der einstigen Westernstadt „Old Miners Creek“ bei Geyer werden die Reste abgebaut. Ein Ärgernis für die Stadt. Wie es dazu kommen konnte.

Bis vor Kurzem hing noch das Plakat für den Weihnachtsmarkt 2024 neben dem eingefallenen Tor der einstigen Westernstadt „Old Miners Creek“ bei Geyer. Nun ist das Tor weg. Auch andere Bauten und Müll wurden im Auftrag der Stadt beseitigt. Die früheren Betreiber hatten im Januar 2025 das Aus für die Westernstadt bekannt gegeben. Doch ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
01.09.2025
4 min.
Verwaiste Westernstadt im Erzgebirge wird abgebaut: Überraschende Entscheidung nach Insolvenzantrag
Teile der verwaisten Westernstadt bei Geyer sind abgebaut. Aber noch stehen etliche Bauten auf dem Gelände.
Nach dem Aus für die Westernstadt „Old Miners Creek“ bei Geyer wird es kein Insolvenzverfahren geben. Was das bedeutet und wie es nun weitergehen soll.
Annett Honscha
24.03.2026
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
20.02.2026
2 min.
„Sport-Milliarde“: Stadt im Erzgebirge plant Millionenprojekt
Die Stadt Geyer hofft auf Zuschüsse für ein Millionenprojekt.
Die Stadt Geyer hofft auf Zuschüsse für die Modernisierung eines Vereinsgebäudes. Auch ein neuer Kunstrasenplatz für den Fußball-Nachwuchs könnte entstehen. Was noch angestrebt wird.
Annett Honscha
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
Mehr Artikel