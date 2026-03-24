Nach Westernstadt-Aus im Erzgebirge: Warum Geyer nun den Ärger und hohe Kosten hat

Mehr als ein Jahr nach dem Ende der einstigen Westernstadt „Old Miners Creek“ bei Geyer werden die Reste abgebaut. Ein Ärgernis für die Stadt. Wie es dazu kommen konnte.

Bis vor Kurzem hing noch das Plakat für den Weihnachtsmarkt 2024 neben dem eingefallenen Tor der einstigen Westernstadt „Old Miners Creek“ bei Geyer. Nun ist das Tor weg. Auch andere Bauten und Müll wurden im Auftrag der Stadt beseitigt. Die früheren Betreiber hatten im Januar 2025 das Aus für die Westernstadt bekannt gegeben. Doch ein... Bis vor Kurzem hing noch das Plakat für den Weihnachtsmarkt 2024 neben dem eingefallenen Tor der einstigen Westernstadt „Old Miners Creek“ bei Geyer. Nun ist das Tor weg. Auch andere Bauten und Müll wurden im Auftrag der Stadt beseitigt. Die früheren Betreiber hatten im Januar 2025 das Aus für die Westernstadt bekannt gegeben. Doch ein...