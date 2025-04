Nachbarorte im Erzgebirge laden zu Verkaufsbörse und Trödelmarkt ein

Dinge aus zweiter Hand werden am Wochenende in Tannenberg und Geyer angeboten. In der Bingestadt geht es ausschließlich um Sachen für den Nachwuchs.

Schnäppchenjäger können am Wochenende in Geyer und Tannenberg auf ihre Kosten kommen. Zunächst findet am Samstag, 22. März, im Tannenberger Gasthof ein Trödelmarkt statt, er kann von 13 Uhr bis 17 Uhr besucht werden. Wie es in der Ankündigung dazu heißt, sorgt der Verein „Wir für Tannenberg" für Kaffee und Kuchen. Der Gasthof...