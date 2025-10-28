Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach dem Einbruch in ein Besucherbergwerk ermittelt die Polizei.
Nach dem Einbruch in ein Besucherbergwerk ermittelt die Polizei.
Annaberg
Nächtlicher Einbruch in Besucherbergwerk im Erzgebirge
Von Annett Honscha
In der Nacht zu Dienstag ist ins Besucherbergwerk Dorothea-Stolln im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Cunersdorf eingebrochen worden. Was bisher bekannt ist.

In das Besucherbergwerk Dorothea-Stolln in Cunersdorf ist eingebrochen worden. Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich das in der Nacht zu Dienstag. Der entstandene Schaden sei aber gering.
