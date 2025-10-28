Nächtlicher Einbruch in Besucherbergwerk im Erzgebirge

Annaberg
In der Nacht zu Dienstag ist ins Besucherbergwerk Dorothea-Stolln im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Cunersdorf eingebrochen worden. Was bisher bekannt ist.
In das Besucherbergwerk Dorothea-Stolln in Cunersdorf ist eingebrochen worden. Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich das in der Nacht zu Dienstag. Der entstandene Schaden sei aber gering.
